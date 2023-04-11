مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة وDMC في رمضان 2023

عرضت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل الذي يذاع في النصف الثاني من شهر رمضان ضمن المسلسلات القصيرة 15 حلقة، وهو من بطولة النجم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة وDMC في رمضان، لمتابعة المسلسل الذي تم الترويج له منذ بداية شهر رمضان، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي ملئ بالمفارقات والمطاردات التي تحدث عقب ارتكاب جريمة قتل.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل في رمضان 2023

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، في رمضان 2023، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة في رمضان 2023، يوميا في تمام 9:30 مساءا، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

يعد مسلسل كشف مستعجل من النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو عمل فني مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

مسلسل كشف مستعجل

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب وهم: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.