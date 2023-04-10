ديابلو وعنبة يجتمعان لأول مرة في الدراما بمسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

يخوض الفنان ديابلو أولى تجاربه في عالم التمثيل بمشاركته في مسلسل 1000 حمدلله ع السلامة للنجمة يسرا.

ويجسد ديابلو شخصية شبانة الذي لعب دورا محوريا في أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة خلال بحث يسرا ومايان السيد وشيماء سيف وآدم الشرقاوي على نانا سوسو، ليساهم ديابلو في تمويههم.

معلومات عن مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

ومسلسل 1000 حمدلله ع السلامة من تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب، ويجمع في بطولته يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، إيمان السيد، بجانب آدم الشرقاوي وسما إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له.

ديابلو المعروف في مجال الموسيقى والحفلات الغنائية بكونه مدير أعمال الفنان عنبة، يجمع المسلسل بينهما لأول مرة في عمل درامي واحد الذي يخوض أيضا عنبة فيه أولى تجاربه في البطولات الدرامية، كما قدم أغنية التتر بصوته.