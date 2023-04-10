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موعد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة على قناة الحياة اليوم

كتب:

مريم جاد
01:05 م | الإثنين 10 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

جذبت الحلقة السابقة من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، الذي يعرض على قناة cbc انتباه المشاهدين، خاصة بعد قدرة يسرا وأسرتها على الوصول إلى الجدة سوسو في دمياط، واستمتاعهم بمشهد البحر، ومعرفة سمير المسيطر حقيقة وجود يسرا في مصر.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدلله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

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بقلم مريم جاد