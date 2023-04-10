إصابة سائق ميكروباص إثر انقلاب السيارة في السيدة زينب

أصيب سائق، في انقلاب سيارة ميكروباص بمطلع شارع الترول البغالة بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وتم نقل المصاب بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا يفيد بإصابة سائق جراء انقلاب الميكروباص الخاص به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطريق غير ممهد مما تسبب في انقلاب الميكروباص، الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.