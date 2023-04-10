مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة.. سهام أبوالرجال يتورط في جريمة جديدة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل أحداثا مثيرة، إذ مر يوسف -مصطفى خاطر- من كمين أمين بسلام رغم أنه يحمل جثة قتلها صاحبها للسرقة ووضعه في شنطة العربية للتخلص منه بإلقائه في مياه البحر، ورغم أن والد سهام أبوالرجال - محمد عبد الرحمن صرح للشرطة بأنه مخطوف إلا أنهم تأكدوا من أنه يعاني من الزهايمر، لذا حينما أخبرهم بوجود جثة بالسيارة لم يهتموا بحديثه.

أحداث الحلقة الرابعة من كشف مستعجل

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل، توريط الدكتور سهام أبو الرجال في جريمة قتل جديدة، بعدما أجبره يوسف على التخلص من الجثة بإلقائها في البحر وتصويره وهو يفعل ذلك، وتمت الجريمة.

وعلى صعيد آخر من مسلسل كشف مستعجل، يحاول يوسف إقناع سهام أبو الرجال بعلاجه من المرض النفسي ويذكره بالجرائم التي ارتكبها بينما ينصحه الأخير بأن يبتعد عن أهله.

قصة مسلسل كشف مستعجل

يعد مسلسل كشف مستعجل من النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو عمل فني ملىء بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب وهم: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.