مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة.. مصطفى خاطر يجبر الطبيب على الاشتراك في جرائمه

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل، اليومن بإجبار يوسف - مصطفي خاطر الطبيب النفسي الذي يعالجه سها أبو الرجال - محمد عبد الرحمن بإجباره على تنظيم غرفته الشخصية ونومه على سريره حتى ينجو يوسف ويتعرض هو للأذى في حالة قصد أحد الانتقام منه.

أحداث الحلقة الرابعة من كشف مستعجل

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل، إجبار يوسف لسهام على الاشتراك معه فى الجرائم التي ينفذها، حيث اعتديا على رجل كبير وسرقا متعلقاته، وفي نفس الوقت تحاول المطربة الشاب عاليا- هنادى مهنا- الارتباط بيوسف، بينما تنصحها صديقتها بعدم التسرع في ذلك.

وعلى صعيد آخر من مسلسل كشف مستعجل يواجه الدكتور سهام أبو الرجال عواقب المرض النفسي الذي يعاني منه والده ويجعله يتصرف تصرفات غريبة ينزعج منها الجيران.

قصة مسلسل كشف مستعجل

يعد مسلسل كشف مستعجل من النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو عمل فني مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

مسلسل كشف مستعجل

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب وهم: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.