العشر الأواخر من رمضان 2023 في الأردن.. عادات يحرص عليها أهالي المملكة

خلال العشر الأواخر من رمضان 2023 في الأردن ، توجد العديد من العادات التي يحرص عليها أهل المملكة ويمارسونها باستمرار، تستعرضها «الوطن 175، خاصةً أننا على بعد أيام قليلة ونبدأ الثلث الأخير من رمضان الذي تأتي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

العشر الأواخر من رمضان 2023 في الأردن

يبدأ الثلث الأخير من الشهر الفضيل بداية من يوم الثلاثاء 11 أبريل، ويستمر حتى يوم الخميس 29 رمضان، ويكون موعد ليلة القدر خلال واحدة من الليالي الوترية «الفردية» في الثلث الأخير من شهر رمضان، وتوافق هذا العام كالآتي:

- ليلة 21 رمضان، تبدأ من مساء الثلاثاء 11 أبريل حتى فجر الأربعاء.

- ليلة 23 رمضان تبدأ من مساء الخميس 13 أبريل حتى فجر الجمعة.

- ليلة 25 رمضان تبدأ من مساء السبت 15 أبريل حتى فجر الأحد.

- ليلة 27 رمضان تبدأ من مساء الإثنين 17 أبريل حتى فجر الثلاثاء.

- ليلة 29 رمضان تبدأ من مساء الأربعاء 19 أبريل حتى فجر الخميس.

عادات أهالي المملكة في العشر الأواخر من رمضان

ويحرص أهالي المملكة الأردنية الهاشمية خلال الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك على التمسك بالعادات والتقاليد بداية من موائد الرحمن والخيام الرمضانية، حيث يتطوع الكثيرون لتوزيع المياه والتمور وبعض الأطعمة الخفيفة على الصائمين خلال فترة الإفطار، وفق ما ذكر بوكالة الانباء الأردنية

ومن أكثر العادات التي يحرص عليها الأردنيون في الشهر الكريم، هي أنه بعد صلاة العشاء والتراويح تخرج العائلات لقضاء الوقت في خيام يتم نصبها في الأحياء الشعبية، ويتم تخصيص تلك الجلسات الرمضانية الليلة، حيث يتم تبادل الحديث بين أبناء الحي الواحد، وتناول الأطعمة والمشروبات وقد تستمر تلك الجلسات حتى قبيل الفجر.