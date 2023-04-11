إصابة 3 أطفال أبناء عمومة في تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل بقنا

أصيب 3 أطفال أبناء عمومة اليوم، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل على كوبري الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

أسماء المصابين في الحادث

وكشفت التحريات أسماء مصابي حادث قنا، وهم قاسم محمد عدلي، 15 عامًا، وكريم سعودي عدلي، 11 عامًا، جرح نافذ بالأذن اليمنى، ويوسف محمود عدلي، 11 عامًا جرح باليد اليمنى، وهم أبناء عمومة من قرية الجبلاو.

حادث تصادم في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل على كوبري قرية الجبلاو في قنا، وأسفر عن إصابة 3 أطفال أبناء عمومة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.