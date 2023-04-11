أماكن استخراج كعب العمل 2023 بمحافظة الشرقية.. اعرف الطريقة

يعد كعب العمل أحد أهم الأوراق المطلوبة حال السعي للحصول على وظيفة، ويمكن للمواطن الحصول عليه من مكتب العمل التابع له، وأتاحت وزارة القوى العاملة، إمكانية الحصول علي كعب العمل الكترونيا، وتستعرض الوطن أماكن استخراج كعب العمل 2023 بمحافظة الشرقية، وكذلك الأوراق المطلوبة لاستخراجه كمستند هام للتعين في وظيفة.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوطن أماكن استخراج كعب العمل 2023 بمحافظة الشرقية، وكذلك كيفية وطريقة استخراج كعب العمل لأجل التعيين في الوظيفة المرادة، هذا بالإضافة إلى التعريف بماهية الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل بمحافظة الشرقية كالتالي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل

على الراغب في استخراج كعب العمل بمحافظة الشرقية، توفير أصل شهادة المؤهل الدراسي، ويتم استخراج شهادة الكلية أو المؤهل الدراسي من جهة الدراسة أو الجامعة.

على الراغب في استخراج كعب العمل بمحافظة الشرقية، إحضار صورة من الرقم القومى الخاص بالشخص.

على الراغب في استخراج كعب عمل، إحضار الرقم التأمينى الخاص به، كما تم توفير خط ساخن وهو 16217 للاتصال عليه للحصول على رقم التأمين، أو يمكن الحصول عليه من مكتب التأمينات التابع له.

شهادة الميلاد لاستخراج كعب العمل

على الراغب في استخراج كعب العمل، إحضار أصل شهادة الميلاد كمبيوتر من السجل المدني، والى الرجال أو الاشخاص الذكور عامة تجهيز موقفهم من التجنيد، ويتم ملء الاستمارة الحمراء، التي تحتوي على الرقم التأميني والرقم القومي والمؤهل الدراسي.

وبعد توفير كافة الأوراق المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، شهادة المؤهل والرقم التأميني، يمكن للمواطن الراغب في استخراج كعب العمل التوجه إلى مكتب العمل التابع لمنطقته لأجل الحصول على كعب العمل ثم تقديمه إلى المؤسسة أو جهة العمل الاي يود الالتحاق بها.

وتوضح الوطن أماكن استخراج كعب العمل 2023 بمحافظة الشرقية

أماكن استخراج كعب العمل بالشرقية:

الصيادين الزقازيق، بجوار كلية التربية النوعية.

منيا القمح عمارة احمد شلبى - ش سعد زغلول منيا القمح، أسفل معمل د. غريب طلبة.

أبو حماد ش بورسعيد خلف الوحدة المحلية.

أبو كبير ش عبد العزيز على - سوارس أبو كبير مخيط السكة الحديد.

القنايات بجوار إدارة المرور.

مشتول السوق ش العروبة، بجوار الوحدة المحلية.

ديرب نجم ش النصر بجوار مكتب الضرائب العامة.

القرين منطقة الجبل أمام الوحدة المحلية - القرين.

أماكن استخراج كعب عمل بالشرقبة

وبهذا يستطيع المواطن استخراج كعب العمل 2023 في محافظة الشرقية، بخطوات ميسرة في الاماكن والعناوين الموضح ذكرها خلال التقرير، بإحضار المستندات والاوراق المطلوبة.