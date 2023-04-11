مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة خلال عبوره الطريق في دار السلام

لقي شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة في أثناء عبوره الطريق في دائرة قسم شرطة دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام إخطارًا من شرطة النجدة بالقاهرة بمصرع شاب دهسا بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «ماجد. ص» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور علي المتعلقات الشخصية للمجني عليه.

التحريات

وكشفت التحريات أنَّ المتوفي أثناء عبوره الطريق دهسته سيارة، وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط السائق المتهم بدهس الشاب، وتمّ التحفظ علي المتهم والسيارة تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.