جامعة طيبة التكنولوجية تنظم حفل إفطار جماعي للطلاب

نظم اتحاد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية حفل إفطار جماعي داخل الحرم الجامعي في أجواء أسرية رمضانية، تحت إشراف رعاية الطلاب المركزية، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين الجامعة، وعدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاداريين، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

التقارب بين إدارة الجامعة والطلاب

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة بتنظيم حفل الإفطار الجماعي لأول مرة بالجامعة، والذي يمثل فرصة جيدة للتلاقي، والتقارب بين إدارة الجامعة والطلاب في أجواء رمضانية رائعة، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلابها والمنتسبين، وتعمل بروح الفريق، وتمضي قدمًا نحو التميز بمختلف الجوانب، موجهًا الطلاب بضرورة الحرص على التعلم، والاستعداد للمستقبل من خلال التدريب، والتأهيل لسوق العمل.

صورة مشرفة للجامعة

وأشاد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس الجامعة، بالتنظيم الرائع لحفل الإفطار، موجها الشكر والتقدير لاتحاد طلاب الجامعة بقيادة الطالبة مروة نصر، والطالب يوسف أحمد، ورعاية الطلاب المركزية بقيادة إيمان دردير، والذي يعكس الصورة المشرفة للجامعة للتواصل مع أبنائها الطلاب، والعمل في فريق، والحرص على اتباع السلوكيات السليمة، والتحلي بالإيجابية والنظام.

وتخلل حفل الإفطار عدد من الفقرات المتنوعة، كالإنشاد الديني، وغيرها من الفقرات الفنية التي أضفت جوا من البهجة والسرور على الحفل.