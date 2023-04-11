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محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف

كتب:

سلامة عامر
12:53 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية للعام الدراسي 2022-2023 والتي تبدأ في 6 مايو المقبل وتنتهي 25 مايو، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

  جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجيزة

- الصف الأول والثاني والثالث «فصل واحد» والخامس «صم وضعاف السمع» يبدا من السبت 6 مايو 2023 إلى الأحد 7 مايو.

- الصف الرابع الابتدائي «عام، فصل واحد ,مكفوفين» والرابع و السادس «صم» يبدا من السبت 6 مايو 2023 إلى الأربعاء 10 مايو. 

- الصف الخامس الابتدائي «عام، فصل واحد مكفوفين» والسابع «صم» يبدا من السبت 6 مايو2023 إلى الاربعاء 10مايو 2023

- الصف السادس الابتدائي «عام فصل واحد مكفوفين» والثامن «صم» يبدا من الخميس 11 مايو 2023 إلى الإثنين 15 مايو.

- الصف الأول الاعدادي «عام، صم، مكفوفين، مهني» يبدا من السبت 6 مايو 2023 إلى الأربعاء 17 مايو.

- الصف الثاني الاعدادي «عام، صم، مكفوفين ،مهنى» يبدا من الأحد 7 / 5 / 2023 إلى الخميس 18مايو 2023.

- الشهادة الإعدادية «العامة والمهنية، والمكفوفين، والصم»يبدا من السبت 20 مايو 2023 إلى الخميس 25 / 5 / 2023

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من السبت 6 مايو 2023 إلى السبت 20 مايو 2023

- الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 7 مايو 2023 إلى السبت 21 مايو 2023.

- لصف الأول الثانوي الصم يبدأ من السبت 6 مايو 2023 إلى السبت 13 مايو 2023

- الصف الثاني الثانوي الصم يبدأ من الخميس 11 مايو 2023 إلى الخميس 18 مايو 2023.

- الصف الأول الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم السبت ٦/٥/٢٠٢٣ إلى يوم الأحد 14 مايو 2023.

- الصف الثاني الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم الاثنين 15 مايو إلى يوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023

وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم الأحد 30-4-2023 إلى يوم الأربعاء 17-5-2023 نظرا لتعدد التخصصات وكثرة المواد بها، علما بأنّ الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوى الرفيع أيام «29 و30 ابريل» و«1 - 2 - 3 مايو» 2023 وتنتهى امتحانات الشهادات المحلية وصفوف النقل بأنواعه يوم الخميس الموافق 25-5-2023.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.