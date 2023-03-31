موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 وموعد السحور والإمساك

بدأ العد التنازلي على موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك، حيث تستعد الآلاف من الأسر لتناول وجبة السحور سواء داخل المنازل أو في الخيم الرمضانية والمطاعم المختلفة، استعدادًا لصيام تاسع أيام الصوم، ثم يؤدي الجميع صلاة الفجر التي يحرصون على أدائها في موعدها طوال شهر الصوم.

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023

وتكمن أهمية موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 في ارتباطه بموعد السحور والإمساك، فضلًا عن إعلانه بدء صيام يوم جديد رسميًا.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الجمعة 31-3-2023

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:21 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، بينما يأتي موعد السحور والإمساك والشروق كالتالي:

موعد السحور.. 2:01 صباحًا.

موعد الإمساك.. 4:01 صباحًا.

موعد الشروق.. 5:48 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 23-3-2023 بعد رفع أذان الفجر بنحو 25 دقيقة، حيث تقام الصلاة في تمام الساعة 4:46 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في الفيوم

ووفقًا لما ورد في إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، فإنّ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في الفيوم يقدر بنحو 14 ساعة و13 دقيقة، والتي تزداد اليوم تلو الآخر بمعدل دقيقة لتصل إلى نحو 14 ساعة و51 دقيقة في آخر أيام شهر الصوم.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 24-3-2023

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 24-3-2023 فإنّها تأتي كالتالي:

موعد أذان الظهر.. يرفع في تمام الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر.. يرفع في تمام الساعة 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب.. يرفع في تمام الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء.. يرفع في تمام الساعة 7:32 مساءً.