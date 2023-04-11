«الأرصاد»: السحب الرعدية تنتشر على السواحل الشمالية وتصل إلى القاهرة

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم، وسيدى براني، ومطروح، والضبعة، والعلمين سيدي عبدالرحمن»، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، وفق ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل.

حالة الطقس اليوم

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه مع تقدم ساعات النهار، تشمل السحب الركامية الممطرة والرعدية أحيانا باقي السواحل الشمالية الغربية، وتصل إلى شمال الوجه البحري، خاصة محافظات «الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ».

وتابعت الأرصاد، أنّه مع بداية ساعات المساء، تشهد السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، بسقوط أمطار خفيفة ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 22- 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12