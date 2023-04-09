تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل اليوم الأحد

مسلسل كشف مستعجل من الأعمال الكوميدية التي بدأ عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ومناسب لجميع افراد الاسرة، وتدور قصة المسلسل حول تورط الدكتور النفسي سهام، مع المجرم المحترف يوسف، في إطار لايت كوميدي، ويسعى الدكتور سهام إلى الكشف عن غموض بعض الجرائم التي تورط فيها يوسف.

وفى نفس السياق، يكتشف الدكتور سهام وجود علاقة عاطفية بين يوسف وشقيقته، وأنه يسعى لإتمام الزواج منها، في ظل ترحيب شديد من جانب أفراد أسرته، ويقع سهام في حيرة شديدة بين اعلان حقيقة المجرم يوسف، أم يخضع لتهديداته.

كشف مستعجل عبر تردد قنوات dmc

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات dmc، الساعة 11.30 مساءً.

مسلسل كشف مستعجل عبر تردد قنوات الحياة

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، الساعة 9.30 مساءً.