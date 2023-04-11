«النقل»: وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري في السكة الحديد

حدد تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، موضحا أنها تشتمل على خمس عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية واستكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق.

نقل الخبرة للعناصر البشرية

وأوضح التقرير أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وفيما يتعلق بالعنصر البشري أوضح التقرير إنه تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشري الحالي وكذلك التدريب الخارجي على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوحدات المتحركة ذات التكنولوجيا الحديثة.

رفع الروح المعنوية للعاملين

ولفت إلى أن هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف إلى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية، مشيرا إلى أنه يدخل أيضا في إطار الاهتمام بالعنصر البشري ورفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين بالسكك الحديدية والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية وكذلك الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد واسرهم وخاصة مع التطوير الشامل لنادي السكة الحديد وتقديمه لخدمات على أعلى مستوى لأعضاء النادي بالإضافة إلى توفير مصايف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد واسرهم واثابة المجتهدين مع معاقبة المخطئ وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.