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وزيرا خارجية الجزائر والبرتغال يبحثان آفاق تعزيز التعاون الثنائي

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أ ش أ
06:54 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
العلاقات بين البرتغال والجزائر

العلاقات بين البرتغال والجزائر

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرتغالي جواو كرافينيو، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيز التعاون وتكثيف الحوار السياسي بينهما.

تعزيز التعاون بين الجزائر والبرتغال

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزيرين تطرقا إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على جانبي البحر المتوسط، وأشادا بالتوافق في وجهات نظر ومواقف البلدين المبنية على تمسكهما المشترك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ورغبتهما المتبادلة في المساهمة الفعلية بالجهود الرامية لحل الأزمات والصراعات التي تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

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بقلم أ ش أ