«الناتو»: مستعدون لدعم مولدوفا حال تلقينا طلبا رسميا من قادتها

أعلن حلف شمال الأطلنطي «الناتو» أن أعضاء الحلف على استعداد لدعم مولدوفا، وذلك في حال تلقوا طلبا رسميا من سلطات «كيشيناو»، بحسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء.

الناتو: مستعدون لمساعدة مولدوفا في ضمان أمنها

من جهته، قال نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا، إن الحلف مستعد لدعم مولدوفا، مضيفا، في مقابلة مع قناة «مولدوفا -1»: «إذا تقدمت كيشيناو بطلب رسمي لحلف الناتو للحصول على المساعدة لضمان أمن الجمهورية، فإن الحلف سينظر في هذا الاحتمال في إطار الشراكة القائمة».

الناتو: مولدوفا بحاجة إلى أنظمة الدفاع الجوي

وأشار «جيوانا» إلى وجود تصريحات متكررة، خاصة في الفترة الأخيرة، بشأن حاجة مولدوفا إلى أنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة الحماية من المسيرات، إضافة إلى الحماية السيبرانية، قائلا: «هذه متطلبات جلية، وحصول مولدوفا على هذه المعدات لحماية أراضيها وسكانها أمر قانوني تماما، فكونك محايدا لا يعني أن تكون ضعيفا عسكريا».

استطلاع رأي: 60% من سكان مولدوفا يعارضون التقارب مع الناتو

بدورها، أعلنت السلطات المولدوفية، في وقت سابق، أنها ستتطرق إلى موضوع تعزيز وتحديث قدرات مولدوفا الدفاعية، خلال اجتماعاتها ومفاوضاتها مع حلفائها الغربيين، وحلف الناتو.

من جهة أخرى، أشارت استطلاعات الرأي العام إلى أن أكثر من 60% من سكان مولدوفا يعارضون تقارب البلاد مع حلف الناتو.