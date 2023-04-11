دعاء الليلة الحادية والعشرين من رمضان.. «ربنا اغفر لنا ذنوبنا»

مع حلول الليلة الحادية والعشرين من رمضان، يكثر الصائمون من ترديد الأدعية في هذه الليلة، كل بما يريد ويأمل من الله، لكن قد لا يعلم البعض ما هو دعاء الليلة الحادية والعشرين من رمضان، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

يمكن ترديد أكثر من صيغة لدعاء الليلة الحادية والعشرين من رمضان، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

دعاء الليلة الحادية والعشرين من رمضان

وبالنسبة لـدعاء الليلة الحادية والعشرين من رمضان، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، بالإكثار من ترديد هذا الدعاء خلال العشر الأواخر من رمضان «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، حيث روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها قالت «سألَتْهُ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنْ وافقت ليلة القدر فبِمَ أدعو؟ قال: قولي: اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني».

تعرف على دعاء الليلة الحادية والعشرين من رمضان

ويمكن ترديد دعاء الليلة الحادية والعشرين من رمضان كالتالي: «رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» و«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» و«رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»، ويمكن للإنسان أن يدعو بما يشاء ويطلب من الله ما يريد، بشرط ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم.