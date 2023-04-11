محافظ بني سويف يشهد احتفالية تكريم أمهات الشهداء وحفظة القرآن الكريم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، احتفالية تكريم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم.

تكريم 24 من أمهات شهداء الواجب والمثاليات

وتضمنت الاحتفالية فقرات غنائية وفيلم تسجيلي عن تضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وكلمات لقيادات وكوادر الحزب، حيث تم تكريم عدد 14 من أمهات شهداء الواجب، و5 من حفظة القرآن الكريم، و5 من الأمهات المثاليات، وتم تسليم المكرمين شهادات تقدير وبعض الهدايا العينية

محافظ بني سويف: الشعب يعي تضحيات أبناء مصر

وفي كلمته هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهالي المحافظة بعيد القيامة المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك، لافتا إلى حرصه على حضور هذه الفعالية التي ينظمها الحزب، معربا عن تقديره لكافة قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، وموجها تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر بصفة عامة، وأمهات الشهداء على وجه الخصوص، مؤكداً على أن الشعب المصري يقدر ويعي جيدا تضحيات أبناء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة، الذين يمثلون صمام الأمان والحصن المنيع ضد من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات وطننا الغالى مصر

محافظ بني سويف يستقبل رئيس حزب حماة الوطن

وكان المحافظ، قد استقبل بمكتيه الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، قبل التوجه لحضور الاحتفالية، التي نظمها الحزب بقاعة البارون بمدينة بني سويف، وذلك في حضور قيادات الحزب وأعضاء الأمانة بمحافظة بني سويف.