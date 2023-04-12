مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. حامد يوافق على زواج فريد من شقيقته

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 21، الكثير من التطورات الخاصة بأزمة فريد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور وابنه خالته التي يحبها غالية وتجسد شخصيتها الفنانة ألحان مهدي.

مسلسل سره الباتع الحلقة 21

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 21، ذهاب «فريد» إلى ابن خالته «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي في الحقبة الزمنية الحالية، ليعتذر منه عن ارتباطه بشقيقته غالية دون علمه، وتسبب ذلك فى أزمة كبيرة بينهما.

وقرر «فريد» الذهاب إلى «حامد» مرة أخرى، ولكن «حامد» هذه المرة تقبل الأمر بصدر رحب، وقرر أن يحله، ورحب بـ«فريد» واحتضنه وسامحه على ما بدر منه، وطلب منه أن يأتى هو ووالدته لطلب يد شقيقته.

أزمة فريد وحامد

يذكر أن أزمة «فريد» مع «حامد»، بدأت عندما وجد الأخير موبايل «فريد» داخل الحقيبة الخاصة بـ«غالية»، فعلم أنهما على علاقة مع بعضهما، فتعدى عليها بالضرب والتعنيف، وهو الأمر الذي أغضب جده بشدة وتسبب في مقاطعته له.

مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وريم مصطفي وأحمد فهمي وأحمد السعدني وعدد آخر من الفنانين.