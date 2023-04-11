‎مسلسل جعفر العمده الحلقه 20.. إخلاء سبيل محمد رمضان من النيابة

يخبر أحمد فهيم «سيد»، خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، شقيق جعفر العمدة، شقيقته دعاء حكم بأنّه سيذهب إلى النيابة وإخبارهم بأنّ المواد المخدرة التي كانت بحيازة شقيقه، هو صاحبها، حتي يخرج جعفر من السجن، وبالفعل يذهب إلى وكيل النائب العام، ولكن الأخير يخبره بأن مايفعله خطأ.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة

وتحصل النيابة العامة، خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، على تفريغ الكاميرات في مطار بيروت، ويكتشفه الشخص الذي وضع الهيروين لمحمد رمضان في الشنطة، لتقوم بإصدار قرار إخلاء سبيل جعفر العمدة من النيابة العامة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.