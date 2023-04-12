مسلسل جميلة الحلقة 20.. أكرم يتهم ريهام حجاج بخطف خطيبته

شهد مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، اتهام أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، لجميلة بخطف صديقته مي وتقوم بدورها مي الأزلي، لإبعادها عن طريقه، ومنع إتمام زواجهما، لرفض جميلة علاقتهما من الأساس، وتهديدها لعروسه بالإبلاغ عنها، خصوصًا وأنها صادر ضدها أحكام قضائية بالحبس في عدة تهم منها قضايا غير أخلاقية.

مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، ومع عودة شهيرة والدة جميلة إلى المنزل وتقوم بدورها سوسن بدر، وجلوسها في غرفتها باكية وتدعو الله بصوت مسموع أن يسامحها، في إشارة إلى جريمة القتل التي ارتكبتها إطلاق الرصاص على زوجها السابق، تسلل ابنها أكرم إلى غرفتها وشاهد بكاءها وسمع تضرعها إلى الله.

أحداث مسلسل جميلة

وبسؤالها عن سبب بكائها وطلب العفو من الله، أكدت له شهيرة أنّها كانت في زيارة إلى قبر والده للحديث معها، وأنّ بكاءها ودعواتها بسبب ما تشعر به من أذي من تصرفاته وشقيقتيه.

أزمات في حياة جميلة

واشتكى أكرم لوالدته، من تصرفات جميلة واتهمها بخطف مي صديقته ومحاولة إجهاضها لمنع زواجهما، موجهًا عتابه لها لرفضها زواجه هى أيضًا وتراجعها عن الموافقة، إلا أنها تراجعت لمصلحته وخوفًا عليه، ووعدته بأنها ستقوم بحل هذا الأمر.