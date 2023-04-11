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روجينا في «أنا والقناع»: أرفض الأدوار الجريئة حتى لو تركت الفن

كتب:

أحمد حامد دياب
11:01 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
روجينا

روجينا

أكدت الفنانة روجينا اقتناعها برفض الأدوار الجريئة حتى لو تسبب ذلك في خروجها من العمل الفني، وذلك أثناء لقائها مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مضيفة «من صغري ودي قناعاتي اللي أنا مؤمنة بيها ومش لازم لي نجومية بالطريقة دي ومش لازمني الوسط الفني والتمثيل كله».

كنت صغيرة ولسه طالبة في المعهد

وأوضحت روجينا أنها حينما تقدم شخصية تنظر في البداية هل تتفق وتتناسب مع قناعاتك أم لا، مشيرة إلى أنها تضع أشياء دائمًا أمام نفسها وتوافق على الأدوار وترفضها بناء على ذلك حتى لو كان الدور مميزًا.

وتحدثت روجينا عن دورها في فيلم المصير، مضيفة «كنت صغيرة ولسه طالبة في المعهد والأستاذ يوسف شاهين كنت بدرسه في الثانوية العامة وباخد درس فرنساوي عنه وفجأة بعد سنة بقيت بقعد قدامه وبيقولي أنا عايزك تمثلي في فيلم وكانت فرصة بالنسبة لي كبيرة».

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