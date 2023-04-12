القبض على متهم بقتل طفل انتقاما من والده بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من القبض على شخص قتل طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات بقرية تل روزن، للانتقام من والده الذي تربطهما صلة قرابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة تل روزن بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، يفيد بمقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات على يد شخص.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث لمعرفة أسباب مقتل الطفل، وتبين أنه يدعى «مازن وليد محمد حمدان»، فيما أشارت التحريات الأولية، إلى أن الطفل توفى نتيجة شبهة جنائية، على يد ابن عم والده المدعو «سعيد. ش»، إذ قتله كيدا في والد الصغير.

كثف رجال مباحث مركز شرطة بلبيس البحث عن الشخص، ونجحوا في إلقاء القبض عليه بعد محاولته الهرب، وتم احتجازه بمركز الشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة التي تباشر الواقعة، وتقف على أسباب وفاة الطفل، وبيان عما إذا كانت الوفاة بها شبهة جنائية أم غير ذلك.