محمد بركات والكوميديا.. الكبير أوي 7 ليس أول مشاركاته

ظهر لاعب النادي الأهلي السابق محمد بركات، في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، في المباراة التي أقيمت بين فريق المزاريطة اف سي ومجموعة من اللاعبين المحترفين.

ولم تكن هذه المشاركة الأولى لمحمد بركات في عمل كوميدي، إذ سبق وشارك الملقب بـ«ملك الحركات» في برنامج مقالب كوميدي.

فكرة برنامج بركات ملك الحركات

كانت فكرة البرنامج تقوم على استضافة لاعب الكرة محمد بركات أحد النجوم، وعمل مقالب وخدع في الفنانين ولاعبي كرة القدم، بالاتفاق مع الفنان على استفزاز لاعب الكرة، ومهاجمته بشكل صريح، بالاتفاق مع بركات، وفي نهاية الحلقة يكتشف الضيف المقلب.

محمد بركات لاعب كرة قدم لعب في المنتخب الوطني المصري، وعدد كبير من الأندية، أبرزها النادي الأهلي، بدأ مسيرته في نادي السكة الحديد ولعب لأندية الإسماعيلي والأهلي السعودي والعربي القطري، ويعد صانع المتعة وأحد أبرز لاعبي الكرة المصرية على مر تاريخها.