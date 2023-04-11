«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. سقوط أمطار يصاحبها حبات البرد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سيطرة السحب الرعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة أحيانًا مع تقدم الوقت وتساقط لحبات البرد أحيانًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأمطار تقل كلما تقدمنا للداخل، إذ تبدأ خفيفة، ثم تزداد شدتها مع تقدم الوقت لتصبح خفيفة إلى متوسطة تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

وكشفت صورة الأقمار الصناعية، الرمال المثارة على الصحراء الغربية التي من المتوقع أن تتقدم لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد مع تقدم الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

أماكن سقوط الأمطار

وعن أماكن سقوط الأمطار، توقعت الهيئة، فرص سقوط أمطار خفيفة ليلاً على القاهرة الكبرى، واعتبارًا من الساعات الأولى من الأربعاء، تكون أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا حتى مساء اليوم على مناطق وفترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ مناطق غرب الدلتا الغربية والمنوفية والقليوبية تقع تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة، مع استمرار سيطرة السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا.

ومع تقدم الوقت تكون القاهرة الكبرى على موعد مع الأمطار، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية والوجه البحري مع تقدم ساعات الليل، وتستمر الأجواء الممطرة على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى أجزاء من شمال الصعيد حتى غدًا الأربعاء.