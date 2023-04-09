سيولة مرورية بجميع الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية لإزالة أي أعطال مرورية على كل الطرق والمحاور الرئيسية بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم صباح اليوم، كما قامت بشن حملات على لتحرير المخالفات ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني.

كما تنتشر الخدمات على كل الطرق والميادين والمحاور الرئيسية، ويستعين رجال المرور بالأوناش لإزالة أي أعطال ولتسيير الحركة أمام قائدي المركبات.

الحركة المرورية

أما عن الحركة المرورية، فقد ظهرت سيولة مرورية على الطريق الدائري في الإتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًا بالمرج وحتى نزلة قليوب والمتجه الى منطقة الوراق، وكذلك في ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو، ومحور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، ظهرت سيولة مرورية، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وكذلك في منطقة الزمالك.