كيفية استخرج بطاقة شخصية من المنزل.. خبير أمني يوضح الخطوات

يشرح الخبير الأمني اللواء عبدالوهاب الراعي خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل في سهولة ويسر بعيدًا عن الزحام داخل مقرات الأحوال المدنية، وذلك عبر منصة الأحوال المدنية الإلكترونية أو منصة مصر الرقمية.

الخبير الأمني يجب عن سؤال «كيف استخرج بطاقة شخصية من المنزل؟» في عدة خطوات وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية

- كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

- الضغط كلمة «الموافقة» على الشروط بعد قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- تقديم استمارة بطاقة الرقم القومي إلى السجل المدني

- بطاقة الرقم القومي المنتهية، أو جواز السفر إن وُجد.

- صورة مميكنة من شهادة ميلاد مقدم الطلب.

- إثبات جهة العمل من النقابة المهنية التابع لها الشخص.

- تقديم صورة من المؤهل الحاصل عليه مقدم الطلب، مع إحضار الأصل للاطلاع.

- إذا كان الراغب في استخراج البطاقة متزوجًا، فعليه تقديم قسيمة الزواج أو البطاقة العائلية.

- تقديم ما يثبت عنوان محل الإقامة مثل إيصال غاز أو تليفون أو كهرباء، أو عقد ملكية أو إيجار موثق في الشهر العقاري.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في القاهرة

- مول سيتي ستارز في مدينة نصر.

- مول مكسيم في التجمع الخامس.

- سيتي سنتر كارفور في المعادي.

- دار مناسبات مسجد الشرطة التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية في القاهرة.

- مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.

- ميناء القاهرة الجوي.

- المركز النموذجي في ديوان عام القطاع في محافظة القاهرة في يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في الجيزة

- إدارة الأحوال المدنية الجيزة.

- سجل مدني اللبيني.

- سجل مدني البدرشين.

- سجل مدني أبو النمرس.

- سجل مدني بولاق الدكرور.

- سجل مدني إمبابة.

- سجل مدني الجيزة.

- سجل مدني الواحات البحرية.

- سجل مدني أوسيم.

- سجل مدني الدقي.

- سجل مدني العمرانية.

- سجل مدني الصف.

- سجل مدني العجوزة.

- سجل مدني مدينة 6 أكتوبر.

- سجل مدني الشيخ زايد.

- سجل مدني الحوامدية.

- سجل مدني العياط.