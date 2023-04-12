أرخص أعيرة الذهب في أسواق الصاغة اليوم.. بـ1269 جنيها

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على أسواق الذهب في المحافظات المختلفة من جانب المقبلين على الزوج أو الخطبة، ويبحثون عن أرخص أعيرة الذهب اليوم في أسواق الصاغة، وأسعارها.

وتلبية لذلك نستعرض في السطور التالية أرخص أنواع الذهب اليوم في أسواق الصاغة، ونوع العيار وسعر الجرام منه، وذلك دون حساب الدمغة والضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، عن استمرار توفير الأعيرة الأقل من الذهب، ليتناسب مع جميع الفئات من الراغبين في الشراء، منها عيارات 12 و14 و18 وصولًا إلى 21 و24 الأعلى سعرًا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

- عيار 12 نحو 1257 جنيها للبيع، مقابل 1269 جنيهًا للشراء.

- عيار 14 نحو 1467 جنيهًا للبيع، مقابل 1480 جنيهًا للشراء.

- عيار 18 نحو 1886 جنيهًا للبيع، مقابل 1903 جنيهات للشراء.

- عيار 21 نحو 2200 جنيه للبيع، مقابل 2220 جنيهًا للشراء اليوم.

- عيار 22 نحو 2305 جنيهات للبيع، مقابل 2326 جنيهًا للشراء.

- عيار 24 نحو 2514 جنيهًا للبيع، مقابل 2537 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه 17760 جنيهًا دون مصنعية، وفق ما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية مع بداية التعاملات الصباحية.