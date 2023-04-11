رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بورصة الذهب الآن: 14 دولار خسائر المعدن الأصفر خلال يوم

2170 جنيها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

كتب:

محمد الدعدع
03:15 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
بورصة الذهب

بورصة الذهب

تشهد بورصة الذهب الآن، تقلبات سعرية متسارعة عالمياً، حيث خسر سعر الذهب في جلسة اليوم ما يقارب 14 دولار للأوقية، بتراجع المعدن الأصفر صوب 1999 دولارا من 2013 دولارا قبل نحو ساعتين، ليواصل بذلك الانخفاض عن الجلسة السابقة يوم أمس الإثنين، في ظل تراجع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية.

بورصة الذهب الآن عالمياً

وتترقب بورصة الذهب الآن أي إشارات بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية، والموقف من سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، حيث تتوقع الأسواق، أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في مايو المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن أرباب العمل الأمريكيين استمروا في التوظيف بوتيرة قوية في مارس قبل البدء في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر تقريبًا.

تراجع أسعار الفائدة

في غضون ذلك، قال صندوق النقد الدولي يوم أمس الإثنين في تقرير له، أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى ستعود إلى مستويات منخفضة للغاية في حين أن تلك في البلدان الناشئة أكثر تفاوتًا، وكانت الأسواق المالية متشائمة بشأن الاقتصاد الأمريكي منذ انهيار بعض البنوك الأمريكية في مارس الماضي.

تعافي الاقتصاد الصيني

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن تضخم المستهلك في الصين، المستهلك الرئيسي للسبائك، سجل أدنى مستوى له في 18 شهرًا في مارس الماضي، وسط تعافي اقتصادي غير متكافئ.

سعر جرام الذهب عيار 21

محلياً، سجلت بورصة الذهب الآن استقراراً طفيفاً في سعر المعدن الأصفر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2170 جنيه، وعيار 18 بسعر 1864 جنيها، في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 2468 جنيها، وسجل الجنيه الذهب اليوم 17400 جنيه بدون حساب المصنعية.

اقرأ المزيد:

مؤسسة جولد بيليون تتوقع تراجع أسعار الذهب الشهر المقبل.. لماذا؟

سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 2175 جنيها اليوم.. والأوقية بـ2003 دولارات عالميا

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. الـ5 جرامات بـ12 ألفا و833 جنيها

توقعات بخسائر كبيرة في أسعار الذهب عالميا بحلول يونيو.. الدولار السبب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. توقعات بالانخفاض خلال الفترة المقبلة

خبير اقتصادي: أسعار الذهب في مصر ستتراجع قريبا

أسعار الذهب اليوم تهبط عالميا لأقل من 2000 دولار.. وتوقعات الفائدة السبب

خسارة جديدة في سعر جرام الذهب عيار 21.. هل ينخفض مرة أخرى؟

تراجع أسعار الذهب 0.3% اليوم.. تقرير «جولد بيليون» يكشف السبب

سعر الذهب اليوم الاثنين 10-4-2023 في الصاغة.. استقرار بداية التعاملات
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.