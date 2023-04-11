بورصة الذهب الآن: 14 دولار خسائر المعدن الأصفر خلال يوم

تشهد بورصة الذهب الآن، تقلبات سعرية متسارعة عالمياً، حيث خسر سعر الذهب في جلسة اليوم ما يقارب 14 دولار للأوقية، بتراجع المعدن الأصفر صوب 1999 دولارا من 2013 دولارا قبل نحو ساعتين، ليواصل بذلك الانخفاض عن الجلسة السابقة يوم أمس الإثنين، في ظل تراجع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية.

بورصة الذهب الآن عالمياً

وتترقب بورصة الذهب الآن أي إشارات بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية، والموقف من سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، حيث تتوقع الأسواق، أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في مايو المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن أرباب العمل الأمريكيين استمروا في التوظيف بوتيرة قوية في مارس قبل البدء في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر تقريبًا.

تراجع أسعار الفائدة

في غضون ذلك، قال صندوق النقد الدولي يوم أمس الإثنين في تقرير له، أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى ستعود إلى مستويات منخفضة للغاية في حين أن تلك في البلدان الناشئة أكثر تفاوتًا، وكانت الأسواق المالية متشائمة بشأن الاقتصاد الأمريكي منذ انهيار بعض البنوك الأمريكية في مارس الماضي.

تعافي الاقتصاد الصيني

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن تضخم المستهلك في الصين، المستهلك الرئيسي للسبائك، سجل أدنى مستوى له في 18 شهرًا في مارس الماضي، وسط تعافي اقتصادي غير متكافئ.

سعر جرام الذهب عيار 21

محلياً، سجلت بورصة الذهب الآن استقراراً طفيفاً في سعر المعدن الأصفر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2170 جنيه، وعيار 18 بسعر 1864 جنيها، في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 2468 جنيها، وسجل الجنيه الذهب اليوم 17400 جنيه بدون حساب المصنعية.