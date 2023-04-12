سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-4-2023 يرتفع عالميا.. وجرام 18 بـ1903 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى 2029 دولارًا للأوقية، لتواصل زخمها الصعودي لليوم الثاني على التوالي، وسط تراجع في الدولار الأمريكي، حيث ركّز المشاركون في السوق على بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثًا عن أدلة على مسار الفائدة الفيدرالية.

نهاية رفع أسعار الفائدة

في غضون ذلك، قال رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر، إنّه يشعر بأنّ نهاية رفع أسعار الفائدة قد تكون قريبة.

تقوم أسواق المال بتسعير فرصة بنسبة 74% تقريبًا أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، بينما يتم أيضًا تسعير التخفيضات المتعددة لأسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو وحتى نهاية العام.

خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي 2023

وكشف صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، عن توقعاته بشأن نمو عالمي بنسبة 2.8% هذا العام و3% في عام 2024، أقل بقليل من تقديرات الصندوق في يناير، والأرقام الجديدة هي تخفيض 0.1 نقطة مئوية لهذا العام والعام المقبل.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ومحليا، سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-4-2023 في محلات الصاغة، استقرارا عند مستويات الأسعار مساء أمس، حيث سجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) سعر 17760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2537 جنيها، وسجلت الأوقية بالسعر المحلي 79805 جنيها دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2220 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1480 جنيها، وعيار 12 سعر 1269 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 1903 جنيهات، وسجل سعر الكيلو اليوم في التعاملات الصباحية 2,537,143 مليون جنيه.