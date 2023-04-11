رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سعر الذهب اللحظي.. عيار 21 بـ2220 جنيها والأوقية بـ2002 دولار

تراجع مؤشر الدولار لـ102 نقطة أمام سلة العملات

كتب:

محمد الدعدع
05:22 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
سعر الذهب اللحظي

سعر الذهب اللحظي

سجلت أسعار الذهب اليوم، الفورية 2002.8 دولار للأوقية، مدفوعة بضعف مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية وتراجعه صوب مستوى 102 نقطة، في حين سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مستوى جديد، في تعاملات منتصف اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية 2537 جنيه، في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، دون مصنعية 2220 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع عيار 18 من المعدن الأصفر بسعر 1903 جنيهات، وعيار 14 بـ1480 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21» سعر 17760 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 2175 جنيها اليوم.. والأوقية بـ2003 دولارات عالميا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. توقعات بالانخفاض خلال الفترة المقبلة

سعر الذهب اليوم الاثنين 10-4-2023 في الصاغة.. استقرار بداية التعاملات

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 يسجل تراجعا جديدا

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 5 جنيهات

سعر الذهب اليوم الأحد 9-4-2023.. هل نشهد تحركات؟

سعر الذهب اليوم السبت.. توقعات بالانخفاض محليا وعالميا

سعر الذهب اليوم السبت 8-4-2023.. الشهادات تحجم المعدن

سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 50 جنيها منذ بداية تعاملات اليوم

استقرار سعر الذهب اليوم في الصاغة وسط خسائر عالمية
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.