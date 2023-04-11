سعر الذهب اللحظي.. عيار 21 بـ2220 جنيها والأوقية بـ2002 دولار

سجلت أسعار الذهب اليوم، الفورية 2002.8 دولار للأوقية، مدفوعة بضعف مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية وتراجعه صوب مستوى 102 نقطة، في حين سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مستوى جديد، في تعاملات منتصف اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية 2537 جنيه، في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، دون مصنعية 2220 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع عيار 18 من المعدن الأصفر بسعر 1903 جنيهات، وعيار 14 بـ1480 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21» سعر 17760 جنيهًا.