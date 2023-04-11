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سعر الذهب يختتم تعاملات الثلاثاء على 2220 جنيها لعيار 21

كتب:

محمد الدعدع
10:27 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
محلات الذهب

محلات الذهب

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات أسعار المستهلكين غدًا الأربعاء، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

قال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة الذهب، إنّ سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات يتداول عند سعر 2514 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2220 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1886 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1467 جنيهًا، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 78 ألفًا و186 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17 ألفًا و600 ألف جنيه.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.