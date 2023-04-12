تداول 577 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر خلال مارس الماضي

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر تداول 577 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر مارس الماضي، بنسبة زيادة 17% عن نفس ألفترة من العام الماضي.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أن الواردات سجلت خلال شهر مارس 197 ألف طن بضائع، بينما سجلت الصادرات 380 ألفا، بنسبة زيادة 4% عن ألفترة المثيلة للعام الماضي.

حركة مينائي سفاجا ونويبع

وأوضح بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا شهد تداول 428 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة 37% عن ألفترة المثيلة للعام الماضي، وبكمية وارد بنحو 159 ألف طن، وصادر 269 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 64 ألف طن بنسبة زيادة 16% عن ألفترة المثيلة بكمية وارد 11 ألف طن، وصادر 53 ألف طن بضائع.

حركة تداول ميناء السويس

وأشار البيان إلى أن ميناء السويس شهد تداول 11 ألف طن، بنسبة زيادة 110% عن ألفترة المثيلة، بكمية وارد 3 آلاف طن، وصادر 8 آلاف طن بضائع، فيما استقبل ميناء الزيتيات 24 ألف طن بروبلين وأمونيا، وتصدير 50 ألف طن فوسفات من ميناء الحمراوين.

توفير التسهيلات والخدمات

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، خلال البيان على تقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات، وعدم تكدس الشاحنات داخل المواني والعمل على سرعة الإفراج عنها لتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة.