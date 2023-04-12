تفاصيل إجازة العيد للقطاع الخاص 2023.. موعدها وعدد أيامها

كشفت مصادر رسمية بوزارة القوي العاملة، وجود اتجاه لإصدار قرار رسمي بإجازة العيد للقطاع الخاص 2023، مدتها 5 أيام بأجر كامل، تبدأ من الجمعة 21 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل، يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بمنح العاملين بالقطاع العام إجازة عيد الفطر من الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل.

إجازة العيد للقطاع الخاص 2023

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر إصدار بيان مهم يحتوي على التفاصيل الكامل لإجازة العيد للقطاع الخاص 2023، وفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، فوفقًا للقانون، يستحق العاملون بالقطاع الخاص، إجازة رسمية وبأجر كامل من راتبهم الأساسي في الأعياد والمناسبات الوطنية بعد قرار رئيس السلطة المختصة.

موعد إجازة شم النسيم 2023

وأضاف المصدر، وفقًا لقانون العمل أيضًا، يستدعي صاحب العمل، العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل، لافتًا إلى أنّ عدد العاملين بالقطاع الخاص يصل لأكثر من 29 مليون مواطن.

وفي سياق متصل، قال حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أمس، إنّ إجازة شم النسيم الاثنين 17 أبريل، ستكون بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص، كما هنأ البابا تواضروس الثاني، بعيد القيامة المجيد، مشيرًا في بيان رسمي، إلى أنّ المناسبات فرصة لمواصلة التكاتف والترابط بين جميع المواطنين.