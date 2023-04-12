رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تفاصيل إجازة العيد للقطاع الخاص 2023.. موعدها وعدد أيامها

كتب:

مريم الخطري
10:32 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
إجازة العيد للقطاع الخاص 2023- صورة تعبيرية

إجازة العيد للقطاع الخاص 2023- صورة تعبيرية

كشفت مصادر رسمية بوزارة القوي العاملة، وجود اتجاه لإصدار قرار رسمي بإجازة العيد للقطاع الخاص 2023، مدتها 5 أيام بأجر كامل، تبدأ من الجمعة 21 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل، يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بمنح العاملين بالقطاع العام إجازة عيد الفطر من الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل.

إجازة العيد للقطاع الخاص 2023

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر إصدار بيان مهم يحتوي على التفاصيل الكامل لإجازة العيد للقطاع الخاص 2023، وفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، فوفقًا للقانون، يستحق العاملون بالقطاع الخاص، إجازة رسمية وبأجر كامل من راتبهم الأساسي في الأعياد والمناسبات الوطنية بعد قرار رئيس السلطة المختصة.

موعد إجازة شم النسيم 2023

وأضاف المصدر، وفقًا لقانون العمل أيضًا، يستدعي صاحب العمل، العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل، لافتًا إلى أنّ عدد العاملين بالقطاع الخاص يصل لأكثر من 29 مليون مواطن.

وفي سياق متصل، قال حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أمس، إنّ إجازة شم النسيم الاثنين 17 أبريل، ستكون بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص، كما هنأ البابا تواضروس الثاني، بعيد القيامة المجيد، مشيرًا في بيان رسمي، إلى أنّ المناسبات فرصة لمواصلة التكاتف والترابط بين جميع المواطنين.

اقرأ المزيد:

«بيطري كفر الشيخ»: تجهيز 16 مجزرا خلال عيد الفطر 2023.. والرسوم 113 جنيها

مواعيد عمل مكاتب التموين بعد عيد الفطر 2023.. استقبال المواطنين 26 أبريل

أسعار كعك عيد الفطر 2023 في معارض أهلا رمضان بمحافظة جنوب سيناء

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023.. تبدأ الأسبوع المقبل

تعرف على أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.