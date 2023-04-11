توقعات بخسائر كبيرة في أسعار الذهب عالميا بحلول يونيو.. الدولار السبب

انخفضت أسعار الذهب اليوم إلى ما دون 2000 دولار للأوقية، متراجعًة أكثر من أعلى مستوياته في عام واحد أمام صعود الدولار بعد أن أشار تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى الحاجة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل.

توقعات أسعار الذهب عالمياً

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1844.68 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2023)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics مقدرين التداول عند 1779.15 دولار في غضون 12 شهرًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محلياً، سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة، 2165 جنيهًا، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 2474 جنيهًا، وعيار 18 بـ1856 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيهًا، والأوقية بالسعر المحلي 76950 جنيهًا.