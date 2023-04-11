مؤشر الدولار اليوم يتراجع أمام سلة العملات الرئيسية.. ماذا عن الجنيه؟

انخفض مؤشر الدولار اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية، متراجعًا من أعلى مستوياته الأسبوعية نحو مستوى 102 نقاط، حيث حول المستثمرون انتباههم إلى قراءة التضخم الأمريكية الحرجة يوم الأربعاء بحثًا عن أدلة على السياسة النقدية الفترة المقبلة.

مؤشر الدولار ورهانات سعر الفائدة

وكشفت بيانات الوظائف الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن سوق العمل لا يزال ضيقًا، مما يدعم الرهانات على رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي خلال مايو ويخفف بعض المخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق في أكبر اقتصاد في العالم.

ضعف مؤشر الدولار أمام اليورو

وينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بحثًا عن إشارات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من الذروة، وشوهد ضعف مؤشر الدولار في جميع المجالات، مع بعض أنشطة البيع الأكثر وضوحًا مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

تاريخيًا، وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول مؤشر الدولار الأمريكي عند 106.10 نقطة بنهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2023)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics مقدرين تداول مؤشر الدولار عند 110.82 نقطة في غضون 12 شهرًا.

محلياً، جاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية مستقراً، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، واحتفظت البنوك الحكومية بأقل سعر بيعاً وشراءً وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.