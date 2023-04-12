«النقل» تكشف تفاصيل مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي بميناء الإسكندرية

كشف تقرير حديث لوزارة النقل، آخر مستجدات معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير كل الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

معدلات تنفيذ مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي

اشتمل التقرير على معدلات تنفيذ مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز أمواج جديدة في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، إذ يصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 مترًا، وطول الحاجز الغربي 1380 مترًا، كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، ويتمّ إنشاء رصيف بطول 1150 مترًا وعمق 15 مترًا وظهير خلفي 300 ألف متر مربع، وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن إضافة/ السنة.

ومشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانًا تقريبًا بقيمة تقريبية مليار جنيه والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

تتضمن معدلات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذي سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف «هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC».

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وحيث يتم إنشاء رصيف بطول 1200م، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 وعمق 18 مترًا، ومساحة تبلغ 840 ألف متر مربع تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.

من المقرر أنَّ تسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، كما سيتمّ استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع