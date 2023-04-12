حالة الطقس غدا الخميس.. أجواء باردة تسود القاهرة الكبرى

أكدت الهيئة العامة للأرصاد، بدء استقرار الأحوال الجوية بداية من طقس غدٍ الخميس، إذ ترتفع درجات الحرارة بين 2 و3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات المساء الأولى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحالة الطقس غدا، إذ تُسجل 23 درجة على القاهرة الكبرى، و22 درجة على السواحل الشمالية، في حين يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بكميات متفاوتة وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل منها.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًاعلى مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 23- 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 23 - 13

- دمنهور 22 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12