نقابة المنتجين الزراعيين تشكر الرئيس والحكومة على حافز توريد القمح

أشادت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين بموافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية ،حيث يأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

دعم المزارع المصري

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام للنقابة العامة لـالفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنَّ هذا القرار يصب في مصلحة الفلاحين ودعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أنَّ 45% من الاستهلاك المصري للقمح يتمّ استيراده من الخارج، موضحًا أنَّ موسم حصاد القمح المحلي بدأ بالفعل ويستمر لمدة 4 أشهر.

وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنَّ القرار يؤكّد اهتمام الدولة بالفلاح، وأنَّ هذا الحافز سوف يكون سببًا في زيادة الإنتاج في المحصول إلى 3 أضعاف، وذلك لأن الفلاحين كانوا يزرعون محاصيل أخرى كالبرسيم وغيرها بسبب تدنى سعر القمح، ولكن بعد اهتمام الدولة جعل من الجميع التوجه نحو زراعة محصول القمح، لافتًا إلى أنَّ الدولة تسير على الطريق الصحيح، والاهتمام بالزراعة والصناعة، هو بداية تصحيح المسار والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي للمحاصيل المهمة، وأن كل ذلك السبيل الوحيد نحو أن نأكل ونشرب بأيدينا بعد تسهيل الدولة لكل شيء للمزارع.

توفير البذور الجيدة

وأضاف «أبواللوز»، أنَّ اهتمام الدولة لا يأتي فقط بهذا القرار الجيد، بل وفرت البذور الجيدة ووجهت المزارعين على طرق الزراعة الصحيحة، والتي أتت بزيادة إنتاج المحصول للضعف، إذ كان ينتج الفدان من 11 لـ12 إردبًا، والآن وصل إلى 20 إردبًا، مضيفًا أنه من أهم ما قامت به الدولة في دعم الفلاح هو مشروع تبطين الترع، لأنه سيحافظ على كميات كبيرة من المياه كان يتم إهدارها، اضافه إلى توفير مبالغ ضخمه للدولة كانت تنفق على تطهير الترع كل فتره بسيطة.

واختتم «أبواللوز» بقوله «أتمني أن يأتي اليوم التي تتمتع به مصر بالاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية وتحديدا محصول القمح»، قائلا: «نحن نستطيع الاستغناء عن سلع كثيرة، لكننا لا نستطيع العيش يوم واحد دون رغيف العيش، ومصر وهبها المولى كل النعم من تربة ومياه ومناخ والجميع يحسدنا على نعم الله علينا، ولابد أن نهتم ببلدنا كي ننعم بحياة كريمة».