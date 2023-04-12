تفاصيل مصرع طفل بالشرقية.. اقترب من عامود إنارة في الشارع

حزن أصاب أبناء محافظة الشرقية، جراء تداول خبر مصرع الطفل فارس هشام لاعب الكاراتيه، ابن مدينة الإبراهيمية، صعقا بالكهرباء عندما اقترب من عامود إنارة بأحد شوارع مدينة ههيا، بعد الانتهاء من التمرين.

كانت محافظة الشرقية شهدت أمس الثلاثاء أمطارًا رعدية غزيرة ما أدى لغرق الشوارع وأعمدة الانارة، وقدمت مدرسة بليغ الإعدادية رثاء للطفل الفقيد، بأحر الكلمات حيث كان أحد طلابها.

وقالت «أمل.ج» والدة أحد الأطفال زملاء الطفل الفقيد ضحية الصعق بالكهرباء، إن الفقيد يرافق نجلها في التمرين بنادي ههيا الرياضي، وبعد انتهاء الأطفال من التمرين بالصالة الرياضية، كان الطقس سيئا والأمطار غزيرة.

وتابعت: «مدرب الكاراتيه أصر على عدم خروج الأطفال من النادي إلا بعد الاطمئنان على وجود مواصلات عامة وتوقف سقوط الأمطار»، لافتة الى أن طفلها أبلغها أنهم خرجوا جميعا من النادي.

وأوضحت: «الأطفال خرجوا من التمرين، واتفاجئنا بوفاة الطفل فارس من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ومن ساعتها ابني نايم حزين متأثر بالخبر».

وفي سياق متصل نعت مدرسة بليغ الإعدادية بالإبراهيمية بمحافظة الشرقية وفاة الطفل فارس هشام البالغ من العمر 12 عام وهو في الصف الثاني الاعدادي، ببالغ كلمات الحزن واصفين إياه بالخلق الرفيع والتفوق في الدراسة والأنشطة الرياضية داعين الله أن يتقبله في العشرة الاواخر من رمضان ويسكنه جنات النعيم داعين بالصبر والسلوان لأسرته.

تحرير محضر بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد مصرع الطفل فارس هشام الطالب بالمرحلة الإعدادية من أبناء مدينة الإبراهيمة، على اثر صعقه بالكهرباء بعامود إنارة ما أدى لتوقف عضلة القلب ووفاته فور وصوله الى مستشفى ههيا المركزي، وكان قد انتهى من التمرين الكاراتيه بالصالة الرياضية بههيا، وأثناء سيره بالشارع تم صعقه في الشارع بسبب سوء الطقس وسقوط الأمطار بمحافظة الشرقية، وتحرر المحضراللازم بالواقعة.

تشييع جنازة الطفل

في سياق متصل شيع أبناء مدينة الإبراهيمية جنازة الطفل الفقيد إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة صباح اليوم الأربعاء، وتم دفنه في مقابر أسرته.