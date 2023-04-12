«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة.. «ارتدوا الملابس الثقيلة»

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تساقط الأمطار، وستكون غزيرة إلى رعدية في بعض المحافظات، مطالبة جموع المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، لعدم التعرض لنزلات البرد الحادة.

الأرصاد الجوية: انخفاض كبير في درجات الحرارة مساء اليوم

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لـ«تليفزيون الوطن»، إنه من المتوقع حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة مساء اليوم الأربعاء، وحتى غدًا الخميس، وفرص سقوط الأمطار كبيرة للغاية بشكل غزير، لافتة إلى أن التقلبات الجوية مستمرة حتى صباح يوم الجمعة المقبلة، مؤكدة أن هناك نشاطًا للرياح على مسطح البحر المتوسط يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتجاوز 3 أمتار.

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة من الجمعة المقبلة

وأوضحت غانم، أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية، مؤكدة أنه بدءا من يوم الجمعة، تنعدم فرص سقوط الأمطار، مطالبة المواطنين بعدم تخفيف الملابس في الساعات القليلة المقبلة.