ملتقى المصريين بالكويت: توزيع 700 كرتونة رمضان في 5 محافظات

كشف هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، أنه تم إطلاق 3 حملات متنوعة، داخل 5 محافظات مصرية، حيث استهدفت الجمعية من خلالها نحو 3050 مواطنا داخل الوطن الأم، ويأتي ذلك في إطار حصاد أعمال الجمعية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم.

تركيب 14 وصلة مياه في عدد من قري محافظة الفيوم

وأشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه تم تركيب 14 وصلة مياه في عدد من قرى محافظة الفيوم، وذلك على الأسر المستحقة، ضمن البروتوكول الموقع بين ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، وشركة مياه الشرب بمحافظة الفيوم.

وأوضح «كمال» أن المؤسسة ممثلة في أول فريق خدمي متطوع، قامت بتوزيع 600 كرتونة غذائية داخل 5 محافظات، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك تنفيذا لمبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

توزيع 700 كرتونة غذائية أخرى داخل 5 محافظات

كما أشار منسق ملتقى المصريين بالكويت، إلى أنه تم توزيع 700 كرتونة غذائية أخرى داخل 5 محافظات بالوطن الأم، وهي: «بني سويف، سوهاج، الفيوم، القليوبية، القاهرة، حيث تم توزيع الكراتين الغذائية داخل مناطق الأسمرات، حي بولاق أبو العلا، وحى المطرية».

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت التواصل المستمر مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، وتقديم الدعم والمساعدة للمصريين في الداخل.