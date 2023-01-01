ملتقى المصريين بالكويت: نستعد لإطلاق مبادرات جديدة في 2023

كشف هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، أنه يجرى التجهيز لإطلاق مبادرات جديدة تزامنا مع بداية العام الجاري، في إطار استكمال الخدمات التي يقدمها الملتقى للمصريين بالداخل، خاصة داخل القرى الأكثر احتياجا.

وقال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، لـ«الوطن»، إنّ بروتوكول التعاون الذي يتم العمل به للعام الثالث، ينص على تركيب 100 وصلة مياه للأسر المستحقه لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال مبادرة «أصلك الطيب» التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تركيب 6 وصلات مياه من أصل 14 تم الحصول على الموافقات

وأشار «كمال»، إلى دور مؤسسة شباب الخير للتنمية، والتي تهتم بالعمل الخدمي، وإطلاق المبادرات الإنسانية طوال الوقت، خاصة المبادرات والمساعدات للمصريين بالداخل.

مضيفا أنه من أعمال العام الماضي 2022 تم تركيب 6 وصلات مياه من أصل 14 تم الحصول على الموافقات اللازمة لتركيبها، ضمن بروتوكول التعاون للعام الثالث بين مؤسسة شباب الخير الرسمية، وشركة المياه والصرف الصحي بالفيوم، إضافة إلى تركيب 150 وصلة مياه في قرى محافظة الفيوم، في إطار دعم المبادرة الرئاسية، وضمن مبادرة «أصلك الطيب».

التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية، للاطلاع على المستجدات

وأشار إلى أهمية إطلاق وزارة الهجرة المصرية، مبادرة «ساعة مع الوزيرة» التي حرصت من خلالها وزيرة الهجرة المصرية على التواصل مع جميع المصريين بالخارج بشكل مستمر، والاطلاع على مشكلاتهم داخل الدول المضيفة، ومن ثم البحث في حلها والرد عليهم بأسرع وقت، كما حدث في قرارات إعفاء السيارات من الجمارك والضرائب والرسوم، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران.

ونوه منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، على التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، كما حدث خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم.