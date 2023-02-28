ملتقى المصريين بالكويت: تركيب 14 وصلة مياة للأسر الأكثر احتياجا في الفيوم

كشف هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، عن تركيب 14 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا والمستحقين، بمركز إطسا قرية الحسينية – أبو جندير، بمحافظة الفيوم، ضمن بروتوكول التعاون للعام الثالث بين مؤسسة شباب الخير الرسمية، وشركة المياه والصرف الصحي بالفيوم.

تنفيذ أكثر من 180 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا

وأضاف منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، في حديثه لـ«الوطن»، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة «أصلك الطيب» التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أبرمت المؤسسة بروتوكول تعاون مع شركه المياه منذ عام 2020 ومستمرين حتى الآن.

وأشار «كمال» إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 180 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تنفيذ 10 حملات متنوعة لعدد 11 محافظة بإجمالى 11000 مستفيد، داخل القرى والريف المصري.

تنفيذ 10 حملات متنوعة لعدد 11 محافظة

وتوجه منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، بالشكر للوزيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على دعمها ونشاطها المميز والمتميز في دعم كل الملفات التي تخص المصرييين في الخارج منذ توليها مسؤولية الوزارة، وحسها الوطني في تحفيز المصريين بالخارج على الانخراط في المبادرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة والمتنوعة لتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة وربطهم بالوطن من خلال المبادرات المتنوعة التي تستهدف ذلك.

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية؛ للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها.