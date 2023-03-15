ملتقى المصريين بالكويت: توزيع 600 «كرتونة رمضان» في 4 محافظات بينها القاهرة

كشف هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، عن تجهيز 600 كرتونة لتوزيعها أول رمضان داخل 4 محافظات القاهرة والفيوم والجيزة وبني سويف، على الأسر الأكثر احتياجًا داخل هذه المحافظات.

توزيع الكراتين داخل 4 محافظات

وأشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن توزيع كراتين رمضان يأتي استكمالا للعمل في مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير القرى والريف المصري، وتوفير سكن آمن آدمي للمواطنين.

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت التواصل المستمر مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، وتقديم الدعم والمساعدة للمصريين في الداخل.

توزيع 150 «كرسي متحرك» لذوي الهمم

ونوه «كمال»، إلى أن عمل مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، يأتي في إطار دعم المصريين بالخارج، للوطن الأم مصر، من خلال المشاركة الفعالة في الكثير من المبادرات والمشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك داخل المحافظات والقرى.

وأشار «كمال» إلى أن مؤسسة «شباب الخير» أطلقت خلال الفترة الماضية حملة «نقطة تحول»، التي استهدفت توزيع 150 «كرسي متحرك»، لذوي الهمم داخل المحافظات المختلفة في مصر.