حملات ميدانية لرصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا تنظيم الحملات الميدانية، لمتابعة الحالة العامة للشوارع، ورصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة أعمال الرصف في أبو قرقاص

تفقد تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص أعمال الرصف بحي شرق بمدينة أبوقرقاص، مؤكدا مواصلة الأعمال للانتهاء من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية لتعود بالنفع على المواطنين.

إيقاف حالات بناء مخالف في سمالوط

وتابع سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط مجهودات الوحدات القروية للتصدي لجميع أشكال التعدي بالبناء المخالف، حيث تم إيقاف حالتي بناء مخالفة لشروط الترخيص وذلك خلال حملة لإزالة التعديات بحي شمال المدينة، وفي نطاق مجلس قروي طحا الأعمدة بالمركز، وتم التحفظ على أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة مجهودات الوحدات القروية للاهتمام بمنظومة الإنارة ومراجعة كفاءتها وتركيب كشافات للمناطق المظلمة، إذ نفذت الوحدة المحلية لقرية طنبدى حملة مكبرة لمراجعة كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق العامة واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، واستبدال وصيانة الكشافات، كما تم صيانة كشافات الإنارة بالطريق الدائري وطريق مصر أسوان الزراعي، لرفع كفاءة مستوى الإنارة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات والمركبات، وذلك حرصا على سلامة المجميع.