تنطلق امتحانات المرحلتين الإعدادية والابتدائية الترم الثاني 2023 في محافظة الشرقية أول شهر مايو المقبل، وفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحت رعاية محمد فؤاد الرشيدي وكيل الوزارة ومحمد رمضان غريب وكيل المديرية، فيما تم اعتماد جدول امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني بالشرقية.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية والابتدائية 2023 بالشرقية الفصل الثاني

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني، حيث تنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي بالشرقية يوم 6 مايو المقبل، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي في يوم 20 مايو المقبل هذا وتنطلق امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم 7 مايو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الصف السادس والخامس والرابع الابتدائي بالشرقية، أيام 15 و7 و6 على التوالي للمرحلة الابتدائية.

في هذا الصدد تستعرض «الوطن» جدول امتحانات المرحلة الإعدادية والإبتدائية 2023 بمحافظة الشرقية والتي تنطلق أول شهر مايو المقبل، للصفوف الأول، الثاني والثالث الإعدادي هذا بالإضافة إلى جدول امتحانات الصوف الرابع، الخامس والسادس الابتدائي كالتالي.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023

الاثنين 15/5/202: اللغة العربية والخط والإملاء ومدة الامتحان ساعتين ونصف الساعة من الزمن على أن يكون بدء الامتحان من الساعة 8 ونصف وحتى 11 صباحا.

الثلاثاء 16\5\2023 : رياضيات ومدة الإجابة ساعة ونصف بدءا من الساعة 8 ونصف وحتى الساعة 10 صباحا، اللغة الأجنبية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 10 ونصف صباحا حتى 12 مساء.

الأربعاء 17\5\2023: مادة العلوم ومدة الإجابة ساعة ونصف بدءا من الساعة 8 ونصف وحتى 11 صباحا.

الخميس 18\5\2023: دراسات اجتماعية ومدة الإجابة ساعة ونصف بدءا من الساعة 8 ونصف وحتى 11 صباحا.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

الأحد 7\5\2023: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومدة الإجابة ساعتين ونصف بدء من 8 ونصف حتى 11 صباحا، ومن الساعة 11 ونصف وحتى 1 مساء مادة التربية الدينية وتكون مدة الإجابة ساعة ونصف

الثلاثاء 9\5\2023: مادة العلوم ومدة الإجابة ساعة ونصف بدءا من الساعة 8 ونصف وحتى 10 ونصف، ومادة الرياضيات من الساعة 10 ونصف وحتى 12 مساء وتكون مدة الإجابة ساعة ونصف.

الخميس 11\5\2023: الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 ونصف وحتى 10 ونصف صباحا على أن تكون مدة الإجابة ساعة ونصف، ومادة التكنولوجيا من الساعة 10 ونصف وحتى 12 مساء ومدة الإجابة ساعة ونصف.

الأحد 14\5\2023: لغة أجنبية من 8 ونصف وحتى 10 صباحا ومدة الإجابة ساعة ونصف، وتبدأ مادة المهارات المهنية من الساعة 10 ونصف حتى الساعة 12 مساء ومدة الإجابة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

السبت 6\5\2023: لغة عربية وخط وإملاء من الساعة 8 ونصف حتى الساعة 11 صباحا، والتربية الدينية من 11 ونصف حتى 1 مساء.

الاثنين 8\5\2023: علوم من 8 ونصف وحتى 10 صباحا ومدة الإجابة ساعة ونصف، ومن الساعة 10 ونصف وحتى 12 مادة الرياضيات ومدة الإجابة ساعة ونصف

الأربعاء 10\5\2023 دراسات اجتماعية من 8 ونصف وحتى 11 صباحا، بينما مادة تكنولوجيا من 11 ونصف وحتى 12 مساء ومدة الإجابة ساعة ونصف.

السبت 13\5\2023 لغة أجنبية من 8 ونصف حتى 10 ونصف صباحا، ومهارات فنية من 10 ونصف وحتى 12 مساء ومدة الإجابة ساعة ونصف.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية

السبت 20\5\2023 اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 وحتى 11 ونصف ومدة الإجابة ساعتين ونصف، التربية الدينية من 12 وحتى 1 ونصف مساء ومدة الإجابة ساعة ونصف.

الأحد 21\5\2023 جبر وإحصاء من 9 وحتى 11 ونصف ومدة الإجابة ساعة ونصف، وتربية فنية من 11 ونصف وحتى 1 مساء.

الاثنين 22\5\2023 اللغة الأجنبية من 9 وحتى 11 صباحا ومدة الإجابة ساعتين.

الثلاثاء 23\5\2023 هندسة من 9 وحتى 11 صباحا، ومن 11 ونصف وحتى 1 مساء مادة كمبيوتر تكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24\5\2023 علوم من 9 وحتى 11 مساء.

الخميس 25\5\2023 دراسات اجتماعية من 9 وحتى 11 صباحا.

جدول امتحانات الصف الدراسي الثاني الإعدادي

الأحد 7\5\2023 لغة عربية وخط وإملاء من 8 ونصف وحتى 11 صباحا، وتربية دينية من 11 ونصف وحتى 1 مساء.

الثلاثاء 9\5\2023 لغة أجنبية من 8 ونصف حتى 10 صباحا ومدة الإجابة ساعتين، ومادة الهندسة من 10 ونصف وحتى 12.

الخميس 11\5\2023 دراسات اجتماعية من 8 ونصف وحتى 10 ونصف، من 11 وحتى 1 مساء تربية فنية.

الأحد 14\5\2023 جبر وإحصاء من 8 ونصف وحتى 10 ونصف ومادة كمبيوتر وتكنولوجيا من 11 وحتى 12.

الثلاثاء 16\5\2023 علوم من 8ونصف حتى 10 ونصف، تربية رياضية من 11 وحتى 12 مساء. لغة أجنبية من 11 إلى 12 ونصف.