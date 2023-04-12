إصابة سيدتين وشاب في حريق اندلع داخل منزلين ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، على حريق شب في منزلين بأرض زراعية، في مركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص «سيدتين وشاب» جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بنشوب حريق في منزلين بقرية الزيتون

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق في منزلين بأرض زراعية في نطاق قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر، وتم توجيه قوة أمنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ حيث جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، والتي أسفرت عن إصابة "سهير.ق.خ"، 27 عامًا، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، و"ثريا. أ.س"، 33 عامّا، اختناق، و"محمد.ب.س"، 25 عامًا، حروق من الدرجة الأولى.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني التخصصي، لتلقي الإسعافات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى و تحرر محضر بالواقعة وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.